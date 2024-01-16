ФСБ провела экспертизу по делу Беркович и Петрийчук

Федеральная служба безопасности России провела экспертизу по делу режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, об этом 16 января пишет "Коммерсантъ".

По словам адвоката одной из обвиняемых, экспертизой защита возмущена. По ее мнению, качество проведенной экспертизы оставляет желать лучшего. Кроме этого, адвоката поразило, как эксперт относится к мусульманским обычаям.

В результате экспертизы было установлено, что пьеса якобы романтизировала образ террориста, чтобы он стал более привлекательным. Также эксперт увидел дискриминацию русских мужчин и упрекнул в упоминании шариатского брака, а именно допущение многоженства.

Напомним, что Замоскворецкий суд Москвы продлил срок пребывания в СИЗО для режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук. Поводом для уголовного преследования театральных деятелей стала постановка спектакля "Финист Ясный Сокол", которая повествует о жизнях женщин, вышедших замуж за радикальных исламистов. Дело рассматривается по статье об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК).

Фото: пресс-служба московских судов общей юрисдикции