Беркович и Петрийчук продлили арест

Замоскворецкий суд Москвы продлил срок пребывания в СИЗО для режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук. Их преследуют по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) из-за театральной постановки "Финист Ясный Сокол".

Под стражей обе женщины пробудут как минимум до 10 марта, передает издание RusNews. Судебное заседание началось с получасовым опозданием, зал встретил фигуранток аплодисментами.

В своем выступлении Беркович предложила собравшимся "закончить с публичной поркой" и заявила, что за девять месяцев следствие "ничего не смогло нарыть".

Спектакль, из-за которого завели уголовное дело, посвящен женщинам, сблизившимся с представителями радикального ислама. Постановка удостоилась престижных театральных премий внутри России.

Уже находясь под арестом, Беркович в конце осени узнала о смерти своей бабушки, писательницы Нины Катерли. Для прощания с ней арестантку под конвоем привезли в Петербург. Многие представители интеллигенции, в том числе подписавшие поручительства за Беркович и Петрийчук, находят меру пресечения чрезмерно суровой.

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