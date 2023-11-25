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Новости 14:59

Беркович выпустили из СИЗО для прощания с ее бабушкой Ниной Катерли

фото ЗакС политика Беркович выпустили из СИЗО для прощания с ее бабушкой Ниной Катерли

В Петербурге состоялась церемония прощания с писательницей и правозащитницей Ниной Катерли, скончавшейся на девяностом году жизни.

Проститься с родной бабушкой получила возможность режиссер Евгения Беркович, которая находится под арестом в рамках дела об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК). О ее присутствии на похоронах сообщил депутат ЗакСа Борис Вишневский. Повидала подследственная и свою мать, филолога Елену Эфрос.

"Потом, когда Женю увезли, пустили остальных проститься", - рассказал Вишневский в своем Telegram-канале.

Напомним, что Беркович преследуют, удерживая в СИЗО, за постановку пьесы "Финист Ясный Сокол", повествующей о связи россиянок с радикальными исламистами. После известия о смерти Нины Катерли российская интеллигенция подписала открытое письмо к омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой поспособствовать смягчению меры пресечения.

Фото: Скажи Гордеевой (признана иноагентом) / YouTube (скриншот)


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Упоминаемые персоны
Вишневский Борис Лазаревич 




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