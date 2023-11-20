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Новости 10:44

Скончалась правозащитница Нина Катерли

фото ЗакС политика Скончалась правозащитница Нина Катерли

Писательница и правозащитница Нина Катерли скончалась в возрасте 89 лет, сообщил 20 ноября депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский.

"У нас горе: умерла Нина Семеновна Катерли. Замечательный человек, писатель, антифашист,  правозащитник. Много лет мы дружили. Светлая память", — написал политик в своем Telegram-канале и принес соболезнования родными близким усопшей.

Нина Катерли родилась в Ленинграде в 1934 году, за свою жизнь она написала в общей сложности 15 книг. Некоторые ее произведения были переведены на иностранные языки и изданы за рубежом.

В начале мая квартира Катерли подверглась обыску в связи с уголовным делом в отношении ее внучки, театрального режиссера Евгении Беркович. Последнюю преследуют по статье об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ) из-за постановки "Финист — Ясный сокол" по пьесе драматурга Светланы Петрийчук, которая также проходит обвиняемой по этому делу. Обе фигурантки с мая находятся в СИЗО, в начале ноября суд продлил им срок содержания под стражей до 10 января.

Фото: соцсети Нины Катерли


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