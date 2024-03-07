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Новости 11:47

Потоп перекрыл участок дороги на проспекте Энгельса

фото ЗакС политика Потоп перекрыл участок дороги на проспекте Энгельса

На проспекте Энгельса в Петербурге перекрыт участок проезжей части от улицы Асафьева в сторону проспекта Просвещения из-за обвала дорожного покрытия, об 7 марта сообщили в пресс-службе ГИБДД города.

Как пишет пресс-служба "Водоканала", сейчас на месте работают специалисты предприятия, так как вода, которая течет из трубы диаметром 15 сантиметров, затопила проезжую часть. Предполагается, что авария могла произойти из-за перепад температур.

Одна из бригад локализует аварию, а вторая занимается отводом воды с дороги. Уточняется, что в рамках работ воду в домах отключать не стали. Сейчас вода добралась до парковки, из-за чего до машин будет тяжело добраться.

Фото: unsplash.com


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