Длинные выходные в Петербурге пройдут с небольшими осадками и плотными облаками

В Петербурге на выходных погоду определит атмосферный фронт, который двигается с севера на юг, об этом 7 марта пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

Из-за таких условий погода в городе будет облачной, а местами возможны небольшие осадки в виде, например, мокрого снега. Температура будет выше климатической нормы всего на пару градусов. В основном небольшие морозы ожидаются ночью.

В пятницу, 8 марта, в Петербурге будет облачно, местами будут осадки. Воздух прогреется до +2…+4 градусов, а ветер достигнет 9 м/с.

В субботу, 9 марта, в городе будет снова облачно, однако уже с прояснениями и без осадков. Небольшие морозы до -6 градусов будут ночью, а днем температура достигнет +1…+3 градусов.

В конце недели, в воскресенье, 10 марта, погода повторит 9 марта, однако ночью может быть на градус холоднее.

Напомним, что в Петербурге 7 марта ночью могут пройти небольшие осадки.

Фото: ЗАКС.Ру