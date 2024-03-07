Кабмин утвердил индексацию социальных пенсий с апреля

С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии, следует из утвержденного правительством постановления. Согласно опубликованному тексту, величина выплат должна будет увеличиться на 7,5 %.

"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2024 г. социальных пенсий в размере 1,075", — говорится в тексте постановления.

Также документ содержит адресованное к Фонду пенсионного и социального страхования требование проинформировать территориальные органы о предстоящих изменениях в размере выплат.

Величина индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума у пенсионеров в предыдущем году. Происходит это раз в год, традиционно с 1 апреля.

Социальные пенсии выплачиваются гражданам, чей трудовой стаж недостаточен для права на получение страховых пенсий.

Также с 1 апреля будут проиндексированы пенсии, предоставляемые ряду категорий граждан. Это коснется военнослужащих и добровольцев, получивших инвалидность вследствие боевой травмы, участников Великой Отечественной войны и граждан, пострадавших при радиационных или техногенных катастрофах.

Индексация затронет приблизительно четыре миллиона получателей пенсионных выплат. В бюджете Социального фонда для этого заложено немногим менее 37,5 миллиарда рублей.

О предстоящей индексации стало известно в феврале из сообщения Минтруда.

Фото: ЗАКС.Ру