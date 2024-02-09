Минтруд анонсировал индексацию социальных пенсий с апреля

Начиная с апреля в России проиндексируют размер социальных пенсий, рассказали 9 февраля в Минтруде. Размер получаемых выплат вырастет на 7,5 %.

Индексация социальных пенсий производится в России ежегодно 1 апреля в соответствии с темпами роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год, отметили в ведомстве. В 2024 году на эти цели заложено 37,5 миллиарда рублей.

"Увеличение социальных пенсий и выплат по государственному пенсионному обеспечению позволит повысить выплаты для 4,1 миллиона человек", — отметили в Минтруде. Речь идет о 3,4 миллиона получателей социальных пенсий и о почти 700 тысячах получателей государственного пенсионного обеспечения.

Социальные пенсии в России предоставляются гражданам, которые в силу каких-либо причин не имеют достаточного стажа для получения страховых пенсий.

Ранее петербургское Заксобрание утвердило выплаты почетным спортивным судьям на пенсии. Также в пятницу на рассмотрение Госдумы поступила инициатива ЗакСа о продлении срока выплаты детских пособий до 18-летия ребенка.

Фото: ЗАКС.Ру