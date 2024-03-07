В Госдуме предложили обеспечить приоритет государства в патриотическом воспитании молодежи

В Госдуме подготовили законопроект о патриотическом воспитании молодежи, передает 7 марта ТАСС со ссылкой на главу парламентского комитета по молодежной политике Артема Метелева. Депутат уточнил, что инициатива была направлена в правительство для получения заключения.

Проект предусматривает дополнение закона "О молодежной политике в Российской Федерации" статьей о патриотическом воспитании молодежи. Как следует из слов Метелева, норма предусматривает закрепление приоритета государства в вопросе воспитания у подрастающего поколения уважения истории и традициям России, а также формирования готовности защищать страну.

"На федеральном уровне и в регионах будет утверждаться комплекс мер, мероприятий и программ по формированию среди молодежи гражданственности и патриотизма", — заявил депутат.

Согласно пояснительной записке, разработкой мер по патриотическому воспитанию предстоит заниматься федеральным и региональным властям, а вместе с ними органам публичной власти федеральной территории и органам местного самоуправления. Среди прочего, они должны будут помогать работе центров патриотического воспитания и военно-патриотических клубов. Также им предстоит заниматься мониторингом эффективности патриотического воспитания молодежи.

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