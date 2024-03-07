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Новости 13:34

Часть Невского проспекта хотят отремонтировать в 2024 году

фото ЗакС политика Часть Невского проспекта хотят отремонтировать в 2024 году

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин сообщил о планах правительства города перенести частичный ремонт проезжей части Невского проспекта с 2025 года на 2024 год. Об этом он рассказал в ответе на обращение муниципального депутата МО "Гражданка" Вадима Сафонова, который написал об этом в своем Telegram-канале.

"Учитывая, что в настоящее время проезжая часть Невского пр. имеет существенные деформации конструкции дорожной одежды (аварийная колейность), планирует перенести сроки выполнения работ по ремонту покрытия проезжей части Невского пр. (без учета ремонта тротуара) с 2025 года на 2024 год", - написал Разумишкин.

Сафонов обращался к правительству Петербурга из-за необходимости отремонтировать тротуар на Невском проспекте. Для этого надо синхронизировать работы по ремонту инженерных сетей, ответил вице-губернатор. По его словам, отдельно надо определить, какие участки тротуара можно отремонтировать в рамках содержания автомобильной дороги, а какие - нельзя. 

Муниципальный депутат назвал ответ Разумишкина "оптимистичным". Наличие проблемы признано, отметил Сафонов.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Разумишкин Евгений Николаевич
Сафонов Вадим Константинович 




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