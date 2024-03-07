МИД пригрозил выдворением сотрудников американского посольства за попытки вмешаться в выборы

Министерство иностранных дел сообщило 7 марта о вызове посла США в России Линн Трейси ради уведомления о признании трех американских организаций нежелательными. Послу вручили официальную ноту с требованием прекратить содействие работе этих НКО и пригрозили выдворениями сотрудников диппредставительства за ослушание.

Речь идет о деятельности таких организаций, как "Американские советы по международному образованию"*, "Культурные перспективы"** и "Институт международного образования"***, следует из сообщения МИД. Ведомство полагает, что перечисленные НКО якобы занимаются рекрутированием "агентов влияния" под видом образовательных и культурных обменов, в чем им помогает посольство США.

Послу вручили ноту с требованием прекратить поддержку организаций, а также удалить с сайта и страниц в соцсетях посольства информацию о реализуемых этими НКО "образовательных проектов и программ, ориентированных на продвижение чуждых российскому обществу установок и ценностей".

Также Трейси поставили в известность о возможности выдворения сотрудников посольства из России за вмешательство во внутренние дела страны. Под подобными действиями в МИД понимают в том числе "подрывные акции и распространение дезинформации в контексте выборов и специальной военной операции".

Ранее в Госдуму поступил законопроект о возможности признавать нежелательными в России зарубежные организации с госучастием.

*Генпрокуратура внесла "Американские советы по международному образованию" в реестр нежелательных организаций

**Генпрокуратура внесла "Культурные перспективы" в реестр нежелательных организаций

***Генпрокуратура внесла "Институт международного образования" в реестр нежелательных организаций

Фото: ЗАКС.Ру