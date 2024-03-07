На углу Белы Куна и Турку произошел прорыв горячей воды

Во Фрунзенском районе Петербурга прорвало трубу с горячей водой, об этом 7 марта пишет "Фонтанка.ру".

Разлив воды произошел на углу улицы Белы Куна и улицы Турку. Вода залила правую полосу, из-за чего водителям пришлось объезжать кипяток. Также временно ограничили подачу тепла в ближайших домах.

Как рассказали в АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", нарушение произошло у дома № 14 на Будапештской улице. Специалисты оперативно прибыли на место ликвидации. К часу дня последствия вытекания ликвидировали.

Для ремонта понадобится время, поэтому работы продлятся до утра 8 марта. Полностью все закончить и перевести теплоснабжение в штатный режим планируют в 9:30 утра.

Фото: ЗАКС.Ру