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Новости 15:18

На углу Белы Куна и Турку произошел прорыв горячей воды

фото ЗакС политика На углу Белы Куна и Турку произошел прорыв горячей воды

Во Фрунзенском районе Петербурга прорвало трубу с горячей водой, об этом 7 марта пишет "Фонтанка.ру".

Разлив воды произошел на углу улицы Белы Куна и улицы Турку. Вода залила правую полосу, из-за чего водителям пришлось объезжать кипяток. Также временно ограничили подачу тепла в ближайших домах.

Как рассказали в АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", нарушение произошло у дома № 14 на Будапештской улице. Специалисты оперативно прибыли на место ликвидации. К часу дня последствия вытекания ликвидировали.

Для ремонта понадобится время, поэтому работы продлятся до утра 8 марта. Полностью все закончить и перевести теплоснабжение в штатный режим планируют в 9:30 утра.

Фото: ЗАКС.Ру


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