Экс-полицейский из Петербурга отделался условным сроком за поборы с путан

Бывший замглавы 36-го отдела полиции Роман Романов выслушал приговор Выборгского районного суда Петербурга по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Правоохранителю вменили получение денег от хозяйки притонов в обмен на обещания помочь случае возникновения проблем.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов города, не позднее августа 2019 года Романов встретился с хозяйкой притонов с секс-работницами. В беседе он заявил, что будто бы способен повлиять на коллег в случае выявления незаконной деятельности его собеседницы. За оказание возможной помощи полицейский попросил перечислять ему по 30 тысяч рублей ежемесячно.

Слова Романова при этом не соответствовали истине, отметила судебная пресс-служба. В дальнейшем правоохранитель удвоил требуемую сумму ежемесячного платежа, на что получил согласие. Всего же за три года он получил 2,16 миллиона рублей.

Вину Романов признал. Суд приговорил его к пяти годам условно с выплатой штрафа в размере 700 тысяч рублей. Также ему запретили в течение 2,5 лет занимать должности в правоохранительных органах.

Фото: ЗАКС.Ру