Студенты вузов с нового учебного года начнут изучать курс истории религий

Курс "История религий России" появится в программе всех вузов страны с начала нового учебного года, сообщил 7 марта ТАСС со ссылкой на Минобрнауки. Сейчас его апробация проходит в 28 высших учебных заведениях.

"Распространить модуль на все вузы планируется со следующего учебного года", — цитирует информагентство сообщение ведомства.

В Минобрнауки отдельно отметили, что курс разрабатывался и внедрялся в связи с поручением президента Владимира Путина. По словам замглавы министерства Константина Могилевского, курс призван представить студентам "адекватные и актуальные знания о религиозных традициях России" в контексте духовно-нравственных ценностей и формирования гражданской идентичности.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил о возможности начислять дополнительные стипендии студентам с детьми.

Фото: ЗАКС.Ру