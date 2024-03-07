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Новости 17:15

Сотрудники комтранса поймали вора телефона у парковки на Лиговском

фото ЗакС политика Сотрудники комтранса поймали вора телефона у парковки на Лиговском

Сотрудники комитета по транспорту Петербурга смогли остановить вора, который выхватил телефон у местной жительницы, об этом 7 марта пишет "Фонтанка.ру".

Преступление попало на камеры уличного видеонаблюдения. Все произошло у зоны платной парковки на Лиговском проспекте. 

Мужчина выхватил у женщины телефон и начал убегать, а два пеших инспектора заметили происходящее и побежали за ним. В итоге преступника удалось поймать и вернуть женщине ее имущество.

В Центре управления парковками Петербурга подтвердили случай, подробности сейчас устанавливаются.

Фото: ЗАКС.Ру


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