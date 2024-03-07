В Петербурге открыли памятник общественнице Доктору Лизе

На площадке исторического парка "Россия – моя история" на улице Бассейной в Петербурге открыли памятник врачу и филантропу Елизавете Глинке, она же Доктор Лиза, об этом 7 марта пишет MR7.ru.
При жизни Доктор Лиза просила не ставить ей памятников, однако петербургский скульптор Константин Шапкин все равно решил создать скульптуру Елизаветы Глинки.
Сам монумент выглядит как сердце с крыльями, внутри которого находится Доктор Лиза с ребенком на руках, а также написаны слова врача: "Я всегда на стороне слабого".
Памятник на площадке простоит месяц, а потом его перевезут в "Хоспис на дому" на улице Антонова-Овсеенко.
Напомним, что Елизавета Глинка, известная также как Доктор Лиза, погибла в авиакатастрофе. В декабре 2016 года она разбилась на борту самолета Минобороны, летевшего в Сирию.
Фото: kremlin.ru