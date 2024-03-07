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Новости 19:34

В поздравлении с 8 Марта Беглов порассуждал о СВО и национальных интересах

фото ЗакС политика В поздравлении с 8 Марта Беглов порассуждал о СВО и национальных интересах

Губернатор Александр Беглов поздравил петербурженок с 8 Марта во время праздничного концерта в БКЗ "Октябрьский", сообщили в четверг в администрации главы города. Вместе с ним на сцену поднялся и спикер Заксобрания Александр Бельский.

В своем выступлении Беглов назвал семью с детьми "главным ориентиром государства", сославшись при этом на слова президента Владимира Путина. Попутно он коснулся вопроса сохранения ценностей и традиций и отметил вклад женщин в их передачу подрастающим поколениям. "На женщинах держится наша страна, российская семья. Держатся любовь и согласие", — поделился мыслями градоначальник.

Также Беглов воспользовался возможностью для того, чтобы порассуждать о спецоперации и защите интересов страны. "Любовь к Родине, чувство долга и, конечно, любовь к вам — женам, матерям, любимым, сестрам и дочерям сегодня дает нашим воинам силы идти в бой и защищать национальные интересы России. Мы верим в них, и они обязательно вернутся с победой", — заявила он со сцены.

В своем выступлении Беглов поблагодарил жительниц Петербурга за труд, тепло и душевную чуткость.

Ранее депутат Виталий Милонов высказался на тему лучшего подарка женщине на 8 Марта. Согласно его представлениям, в этот день нет ничего лучше, чем новая беременность.

Фото: gov.spb.ru


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