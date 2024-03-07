Милонов счел беременность лучшим подарком на 8 Марта

Лучшим подарком для женщины на 8 Марта станет новая беременность, заявил избранный от Петербурга депутат Виталий Милонов в беседе с радиостанцией "Говорит Москва". Парламентарий предостерег мужчин от спаивания спутниц жизни и призвал женщин отказаться от спиртного в этот день.

"Я считаю, что лучший подарок для женщины — это новая беременность. Ребенок — это самая настоящая радость, от бухла — похмелье и всё, пустая посуда, ощущение бэушности", — поделился мнением Милонов.

Депутат отдельно обратился к мужчинам с просьбой не спаивать женщин. Согласно его оценкам, в этот день "бутылочки шампанского" будет вполне достаточно. Попойки же чреваты зачатиями в пьяном виде, чего быть не должно, отметил парламентарий и призвал женщин отмечать 8 Марта трезвыми, "потому что трезвая женщина — это прекрасно".

Ранее глава петербургского комитета по транспорту Валентин Енокаев посетил женский автопарк в связи с предстоящим праздником.

Фото: ЗАКС.Ру