Минфин предварительно оценил дефицит бюджета в январе-феврале в полтора триллиона рублей

По итогам первых двух месяцев 2024 года дефицит российского бюджета составил немногим менее полутора триллиона рублей, следует из опубликованных 7 марта данных Минфина. При этом поступления в казну могли вырасти год к году более чем в полтора раза.

В соответствии с оценками ведомства, доходы казны в январе-феврале составили 5,025 триллиона рублей. Из них на нефтегазовые доходы пришлось 1,621 триллиона рублей, а прочие поступления пришли от ненефтегазовых доходов.

Относительно первых двух месяцев 2023 года доходы федерального бюджета выросли на 58,8 %, утверждают в Минфине. Годом ранее они составили 3,164 триллиона рублей.

В то же время расходы бюджета в январе-феврале составили 6,499 триллиона рублей. Это на 17,2 % превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда было потрачено 5,543 триллиона рублей.

Дефицит бюджета составил 1,474 триллиона рублей. В 2023 году его значение равнялось 2,379 триллиона рублей. Таким образом, по сравнению с прошлогодним показателем его значение уменьшилось на 905 миллиардов рублей.

Говоря о динамике поступлений в казну и финансирования расходов укладывается в целевые параметры, заданные законом о бюджете на 2024-206 годы.

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