Путин подписал указ о помиловании нескольких десятков женщин

Президент Владимир Путин по случаю праздника 8 марта подписал указ, освобождающий из мест заключения 52 соотечественницы. О существовании документа сообщается на сайте Кремля.

В список освобожденных от остатка наказания попали члены семей, в которых есть люди, участвующие в военной спецоперации. Помилованы также беременные женщины и матери несовершеннолетних детей.

На неделе в Госдуму был внесен законопроект, определяющий порядок освобождения от уголовной ответственности россиян, которые подписывают контракт с Минобороны для отправки в зону СВО.

фото: kremlin.ru