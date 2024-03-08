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Новости 11:59

К 8 марта в Петербурге появилось граффити с женщиной и крестом

фото ЗакС политика К 8 марта в Петербурге появилось граффити с женщиной и крестом

Петербургская арт-группа "Явь" 8 марта опубликовала фотографию своей новой уличной художественной работы. Она получила название "Женщина". 

Граффити изображает женскую фигуру, которая двигается в гору. На нее наваливается огромный крест.

"Себя жалеть я не умею и крест твой бережно несу", - говорится в комментарии к посту на странице художников в социальной сети.

Точный адрес, по которому можно ознакомиться с произведением, открыто не называется. 

Представителей арт-группы "Явь" из-за их граффити в прошлом году начали преследовать в уголовном порядке.

Фото: ЗАКС.Ру


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