В Петербурге ищут злоумышленника, попытавшегося ограбить банк

Петербургские полицейские начали разыскивать налетчика, перепугавшего сотрудников и посетителей одной из кредитных организаций на Васильевском острове. Инцидент случился накануне вечером в здании на 9-й линии, передает ГУ МВД по региону.

Злоумышленник попытался ограбить банк, но у него не получилось реализовать свой замысел: сотрудники отказались выполнять его требования. Столкнувшись с нежеланием передавать деньги, гость учреждения распылил перцовый баллончик.

По данным медиапроекта "Mash на Мойке", возмутитель спокойствия — немолодой мужчина с бородой. Необычный визит он нанес банку "Солидарность".

Фото: ЗАКС.Ру