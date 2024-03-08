Автовладельцев с российскими номерами обязали покинуть Финляндию до 16 марта

Правительство Финляндии предписало покинуть страну владельцев машин с российскими номерами в срок до 16 марта. Об этом сообщил медиахолдинг Yle.

Начиная со следующей субботы пребывание зарегистрированных в РФ автомобилей в границах Финляндии станет поводом для расследований. О возможной конфискации личного автотранспорта пока официально не заявляется.

С сентября личные автомобили из РФ запрещены ко ввозу в Финляндию. Таким образом реализуются рекомендации Евросоюза.

Отметим, что в настоящее время граница Финляндии с Россией закрыта. Мера действует как минимум до 14 апреля.

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