Суд оштрафовал Telegram из-за материалов о СВО

Судебное решение в отношении мессенджера Telegram, вынесенное в декабре прошлого года, обросло подробностями, о которых стало известно ТАСС.

Штраф в размере 4 млн рублей мировой судья назначил из-за неудаления постов, касающихся военной спецоперации на Украине. Речь идет о публикациях, в которых содержались ложные цифры боевых потерь. Протокол был составлен по ст. 19.7.10 КоАП: по этой статье привлекают к ответственности за нарушение так называемого закона о самоконтроле соцсетей.

Нарушение было сочтено повторным, поскольку аналогичный штраф Telegram уже получал в ноябре. Представитель мессенджера на заседание не пришел.

Отметим, что Минобороны в последний раз называло число боевых потерь на СВО в июне прошлого года.

Фото: ЗАКС.Ру