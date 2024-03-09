В Петербурге осадков не ожидают

Температура воздуха в Петербурге 9 марта ненамного превысит нулевую отметку, заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. Погода будет облачной с прояснениями.

"Сегодня Северная столица окажется на границе гребня антициклона с северо-запада и тыловой части циклона с юго-востока. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков", — написал Леус в своем Telegram-канале.

Небольшой снег при этом может пройти на востоке Ленинградской области. На дорогах и тротуарах ожидается гололедица.

Днем в Петербурге температура воздуха может достичь отметки в +2 градуса, в Ленобласти она будет колебаться в промежутке от -2 до +3 градусов. Ветер ожидается северо-западный со скоростью до 7 м/с.

Фото: ЗАКС.Ру