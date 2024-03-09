СК приступил к проверке из-за повреждения крыла самолета в Пулково

В Петербурге организована проверка из-за инцидента в аэропорту Пулково, рассказали 9 марта в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следкома. Как сообщается, накануне вечером было повреждено крыло самолета, готовившегося к вылету в Новосибирск.

По сообщению СК, 8 марта поступило сообщение о том, что подвозивший питание грузовик повредил крыло самолета с пассажирами. "Никто не пострадал. Рейс направили другим бортом", — рассказали в ведомстве.

Следователи осмотрели место происшествия, обстоятельства инцидента сейчас устанавливаются. Также подсчитывается величина нанесенного ущерба.

Ранее транспортная прокуратура сообщила о проверке из-за вернувшегося в Пулково борта в Челябинск. Причиной случившегося назвали техническую неисправность.

Фото: zmsut.sledcom.ru