В Петербурге проведут более 60 технических разводок мостов за месяц

Перед началом навигации в Петербурге выполнят более 60 технических разводок мостов через Неву и Малую Неву, сообщили 9 марта в администрации губернатора. Сезон навигации стартует в городе через месяц, 10 апреля.

"Для петербуржцев и гостей города весенние разводки — это возможность увидеть открытыми пролеты мостов задолго до наступления "белых ночей"", — отметил губернатор Александр Беглов.

Градоначальник назвал весну "особенно напряженным временем" в связи с необходимостью проверки узлов и оборудования, необходимых для разводки переправ.

Первым в 2024 году разведут Биржевой мост, это произойдет в ночь на 12 марта, а затем в ночи на 14 и на 15 марта. Во все три раза воспользоваться переправой не удастся в промежутке от 02:00 до 04:55.

Также в ночь с 14 на 15 марта разведут мост Александра Невского. Движение по нему будет недоступно с 02:20 до 05:10.

Ранее стало известно о том, что движение по Большому Обуховскому мосту ограничат с 15 по 30 марта.

Фото: ЗАКС.Ру