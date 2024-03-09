Явлинский заявил, что помолился за Навального*

Сооснователь партии "Яблоко" объяснил в беседе с RTVI, почему не пришел на похороны оппозиционера Алексея Навального*. По словам политика, он помолился за умершего в церкви.

Помимо похорон Навального*, 1 марта в Москве состоялось прощание с последним председателем Совета министров СССР Николаем Рыжковым. Явлинский стал участником церемонии, прошедшей в храме Христа Спасителя. После этого, по собственному признанию, он помолился за умершего в колонии оппозиционера.

"Для меня этого пока достаточно, — заявил Явлинский в беседе с журналисткой Марианной Минскер. — Это не тот вопрос, который должен превращаться в какое-то там публичное мероприятие. Нет, это другое дело. Это очень личная вещь".

Смерть Навального* стала "страшной трагедией", отметил Явлинский и критически высказался о российской пенитенциарной системе. Он сообщил, что знал политика, который с 2000 по конец 2007 года состоял членом "Яблока". Политические взгляды Навального* и Явлинского были, по мнению последнего, "категорически разными".

О смерти Навального* стало известно 16 февраля, его похороны прошли в первый день марта. В Кремле не стали комментировать прошедшее.

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в список террористов и экстремистов

Фото: пресс-служба "Яблока"