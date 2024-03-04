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Новости 13:46

В Кремле нечего сказать по поводу похорон Алексея Навального*

фото ЗакС политика В Кремле нечего сказать по поводу похорон Алексея Навального*

В Кремле высказались по поводу прошедших похорон политика Алексея Навального*, умершего в ИК-3 в Харпе 16 февраля, об этом 4 марта пишут "РИА Новости" со ссылкой на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Мы немного по этой теме говорили и считаем, что большего сказать нам нечего по этой теме", – сказал Песков.

Напомним, что похороны политика Алексея Навального* состоялись на Борисовском кладбище в Москве. Навальный* умер в возрасте 47 лет в исправительной колонии в Харпе. Около 300 дней он провел в ШИЗО, камере одиночного типа. 

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в список экстремистов и террористов

Фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру


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