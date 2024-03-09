На Кондратьевском проспекте установят памятную доску в честь тренера Путина по дзюдо

Память заслуженного тренера по дзюдо Анатолия Рахлина увековечат в Петербурге, рассказали в администрации губернатора. Постановление об установке мемориальной доски в память о бывшем тренере президента Владимира Путина подписал глава города Александр Беглов.

Памятная доска появится на стене здания клуба дзюдо "Турбостроитель", расположенного на Кондратьевском проспекте.

Губернатор отметил вклад Рахлина в развитие дзюдо в Петербурге и всей России. "Среди его учеников не только известные спортсмены, но и государственные и политические деятели. Самый известный его воспитанник — президент России Владимир Путин", — пересказали содержание речи градоначальника в пресс-службе Смольного.

Рахлин скончался после продолжительной болезни в 2013 году в возрасте 75 лет. Петербургское Заксобрание одобрило установку доски в его честь на заседании 6 декабря 2023 года.

Фото: ЗАКС.Ру