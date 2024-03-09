Преподаватель Академии художеств погиб в зоне СВО

Преподаватель петербургской Академии художеств Александр Федоров погиб в зоне спецоперации, рассказал 8 марта художественный руководитель студии военно-исторической живописи имени Александра Невского Игорь Кожевников.

"Пришло скорбное известие о том, что на Украине погиб наш товарищ, коллега по художественному цеху — Александр Федоров", — написал Кожевников на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По словам главы студии, о гибели Федорова стало известно в пятницу. Он уточнил, что художник "погиб буквально через несколько дней" после того, как коллеги получили видеозапись о нем.

Сообщение Кожевникова репостнула на свою страницу в соцсети Академия художеств. "Царствия небесного", — гласит приписка к посту.

В субботу в Telegram-канале вуза были опубликованы два поста о погибшем. Федорова назвали "самоотверженным, ответственным человеком, преданным школе, где он учился и преподавал, настоящим другом и любящим отцом". Как сообщается, в академии он работал на кафедре рисунка, преподавал на первом и втором курсах факультета скульптуры. У него остались жена и двое сыновей двух и 10 лет.

Фото: Игорь Кожевников / "ВКонтакте"