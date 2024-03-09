В Петербурге оказались распроданы почти две трети весенних туров

В общей сложности триста весенних туров представлено на портале Visit Petersburg, рассказали 9 марта в администрации губернатора. Почти две трети из них оказались забронированы к настоящему времени.

"На эту весну забронировано уже около 60% от общего количества предложений", — говорится в распространенном Смольным сообщении.

В частности, тур "8 Марта в Петербурге" включает в себя посещение дворцов и Музея Фаберже, а также музеев-заповедников "Петергоф" и "Царское Село". В конце экскурсии ее участников ожидает фирменный десерт.

На майские праздники запланированы туры с посещением мест сражений за Ленинград в годы Великой Отечественной войны. Также экскурсантов ждет рассказ о жизни в городе во время блокады.

В Смольном отметили рост интереса к гастрономическим турам на майский праздник корюшки. В этом году местом его проведения станут Петропавловская крепость, парк 300-летия Петербурга и Староладожская крепость.

Ранее стало известно, что более 500 петербургских отельеров пожелали принять участие в тестировании системы курортного сбора. Последний пока действует в Петербурге по нулевой ставке, с 1 апреля туристы должны будут платить по 100 рублей за день пребывания в городе.

Фото: ЗАКС.Ру