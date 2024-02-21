Более 500 петербургских отельеров подали заявки для тестирования курортного сбора

Петербургский комитет по развитию туризма получил более полутысячи заявок на включение в реестр операторов курортного сбора, заявил в беседе с ТАСС председатель комитета Сергей Корнеев. Все они примут участие в тестировании информационной системы "Курортный сбор Санкт-Петербурга".

"Мы сейчас вместе с аналитиками делаем оценку общего количества операторов в городе. Сейчас более 500 уже подали заявки. Они могут подаваться и дальше", — заявил Корнеев.

По словам чиновника, комитет установил 20 февраля в качестве даты завершения приема заявок на участие в тестировании. "Кто сейчас не успел, те просто не получат возможность тестироваться", — добавил он.

В ходе тестирования сотрудники городских гостиниц смогут изучить разработанную систему до ее официального запуска. Работа в ней также позволит выявить и устранить возможные ошибки, не замеченные ранее.

Под операторами курортного сбора понимаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, занятые в сфере гостеприимства. Закон о курортном сборе действует в Петербурге с минувшей осени, однако пока по нулевой ставке. С 1 апреля с туристов начнут взимать по 100 рублей за день пребывания в городе без учета дня заселения.

В прошлом месяце стало известно о требовании Смольного к отелям подать заявки о включении в реестр операторов до 22 января.

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