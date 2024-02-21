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Новости 11:25

Более 500 петербургских отельеров подали заявки для тестирования курортного сбора

фото ЗакС политика Более 500 петербургских отельеров подали заявки для тестирования курортного сбора

Петербургский комитет по развитию туризма получил более полутысячи заявок на включение в реестр операторов курортного сбора, заявил в беседе с ТАСС председатель комитета Сергей Корнеев. Все они примут участие в тестировании информационной системы "Курортный сбор Санкт-Петербурга".

"Мы сейчас вместе с аналитиками делаем оценку общего количества операторов в городе. Сейчас более 500 уже подали заявки. Они могут подаваться и дальше", — заявил Корнеев.

По словам чиновника, комитет установил 20 февраля в качестве даты завершения приема заявок на участие в тестировании. "Кто сейчас не успел, те просто не получат возможность тестироваться", — добавил он.

В ходе тестирования сотрудники городских гостиниц смогут изучить разработанную систему до ее официального запуска. Работа в ней также позволит выявить и устранить возможные ошибки, не замеченные ранее.

Под операторами курортного сбора понимаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, занятые в сфере гостеприимства. Закон о курортном сборе действует в Петербурге с минувшей осени, однако пока по нулевой ставке. С 1 апреля с туристов начнут взимать по 100 рублей за день пребывания в городе без учета дня заселения.

В прошлом месяце стало известно о требовании Смольного к отелям подать заявки о включении в реестр операторов до 22 января.

Фото: ЗАКС.Ру


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