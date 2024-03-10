Бастрыкин велел завести дело из-за избиения петербургского ребенка в лифте

Глава СК Александр Бастрыкин отреагировал на сообщения СМИ о нападении мужчины на ребенка, случившемся в Петербурге. Как пишет информационный центр ведомства, речь идет о конфликте в лифте, где пассажир набросился с кулаками на школьника.

Инцидент случился в Невском районе. Предположительно, взрослый был пьян. Ранее петербургские органы следствия организовали процессуальную проверку столкновения.

Бастрыкин потребовал завести уголовное дело по факту происшествия и в подробностях доложить, что известно о нападении.

фото: пресс-служба СК