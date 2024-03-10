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Новости 11:59

В Псковской области простились с восьмерыми участниками СВО

фото ЗакС политика В Псковской области простились с восьмерыми участниками СВО

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о новых боевых потерях в зоне проведения военной спецоперации. Не стало еще восьмерых уроженцев региона, отправившихся на передовую, о чем чиновник сообщил в своем Telegram-канале. Губернатор пообещал помочь семьям погибших.

"Мы вместе!!!" - написал он в тексте с соболезнованиями.

В области простились с рядовыми Ильей Вокуловым, Иваном Ивановым, Валентином Коротковым, Юрием Корзуном и Евгением Тагиевым, прапорщиком Валерием Бачишем, сержантом Евгением Кленовым и старшим сержантом Эдуардом Лецким.

В предыдущем подобном посте, неделю назад, Ведерников рассказывал о пятерых своих земляках, чья жизнь оборвалась в боевых действиях.

Фото: ЗАКС.Ру


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