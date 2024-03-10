Петербургскую активистку выпустили из полиции после задержания на 48 часов

Петербургские правоохранители отпустили из отдела полиции №1 активистку Елену Патяеву, задержанную в пятницу. Об этом сообщает портал MR7. Истек максимально возможный срок задержания - 48 часов.

На женщину составлен протокол об организации несогласованной публичной акции (ст. 20.2 КоАП). Патяева отпущена с обязательством о явке. Вместе с адвокатом она собирается обжаловать действия силовиков.

В пятницу активистка привлекала внимание горожан к судьбе уроженки Чечни Седы Сулеймановой, ранее проживавшей в Петербурге. После того, как последняя в прошлом году была направлена в свой регион, связь с ней пропала.

Патяевой могут назначить до десяти суток ареста.

Фото: ЗАКС.Ру