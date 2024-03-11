Петербург оказался во второй десятке рейтинга регионов по закредитованности их жителей

Общий объем задолженности россиян перед банками составил на 1 февраля 2024 года 33 триллиона рублей, сообщило 11 марта РИА "Новости" со ссылкой на собственное исследование. За год задолженность увеличилась на 6,4 триллиона рублей, или же на 23,5 %. При этом в 2019 году закредитованность россиян равнялась 15 триллионам рублей.

По оценкам аналитиков информагентства, сейчас на каждого экономически активного жителя страны приходится по 439 тысяч рублей долга перед банками. Годом ранее этот показатель был на 84 тысячи рублей меньше. При этом средняя номинальная начисленная зарплата за тот же период выросла только на 15 %, в результате чего уровень закредитованности населения вырос с 54 % до 57 %.

Меньше всего банкам должны жители Ингушетии, где соотношение среднедушевой задолженности по кредитам с годовой зарплатой на начало года составило 14,9 %. Следом идут Крым и Чечня с соотношением на уровне 29,5 % и 30,1 % соответственно.

Петербург в списке занял 15 место с соотношением 56,5 %. Согласно данным аналитиков, средняя задолженность горожанина перед банками составила 559,2 тысячи рублей, при этом за год этот показатель изменился на 90,2 тысячи рублей. Москва расположилась на седьмом месте с показателем 38,8 %.

Хуже всего обстоят дела в Тыве (149,4 %), Калмыкии (133,9 %) и в Тюменской области (91,7 %).

Ранее сообщалось, что Петербург занял 10 место среди регионов по степени доступности новых автомобилей для жителей.

Фото: ЗАКС.Ру