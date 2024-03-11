ФАС: Крупнейшие производители кормов для животных пообещали снизить цены

Компании "Марс" и "Нестле Россия" взяли на себя добровольные обязательства по снижению цен на "значительную часть ассортимента" кормов для домашних животных, сообщили 11 марта в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). На долю обоих производителей в прошлом году пришлось почти три четверти от общего объема продаж на рынке, следует из сообщения ведомства.

Как следует из распространенного сообщения, ранее ведомство провело проверку состояния конкуренции в связи с жалобами граждан на подорожание кормов для питомцев. Как выяснилось, совокупная доля компаний "Марс" и "Нестле Россия" составила в 2023 году 73,1 % от общего объема продаваемых кормов для собак и кошек. Подобный факт позволяет признать их коллективно доминирующими на российском рынке.

"В результате взаимодействия с ведомством ООО "Марс" и ООО "Нестле Россия" высказали готовность взять на себя добровольные обязательства по предоставлению торговым сетям-партнерам промо-скидки до 30 % на определенный ассортимент кормов для кошек и собак", — рассказали в ФАС.

В службе пообещали и впредь следить за ценами на указанном рынке и реагировать в случае, если будет выявлено необоснованное подорожание продукции.

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