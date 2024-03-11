Более 8,5 миллиона человек пожелали голосовать дистанционно или не по прописке

Количество не желающих голосовать на избирательных участках по месту россиян растет, следует из заявления главы Центризбиркома Эллы Памфиловой. Равным образом увеличивается и количество избирателей, намеренных участвовать в выборах в онлайн-формате.

По словам Памфиловой, к настоящему моменту заявки для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента подали 4,5 миллиона человек. Еще более четырех миллионов избирателей воспользовались сервисом "Мобильный избиратель" для того, чтобы голосовать не на своем избирательном участке.

"Около 4,05 миллиона заявлений подали избиратели, которые в дни голосования будут находиться вдали от родного, привычного участка для голосования", — передает слова Памфиловой ТАСС.

Всего не на своем участке или же при помощи ДЭГ собрались голосовать более 8,5 миллиона избирателей, следует из слов главы ЦИК. По состоянию на 7 марта их насчитывалось более 7,2 миллиона человек.

Фото: ЗАКС.Ру