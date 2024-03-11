Трамвайную линию на Благодатной выделят бордюрным камнем к 2033 году

В 2029-2033 годах участок трамвайной линии на Благодатной улице в Московском районе планируют выделить бордюрным камнем, рассказала глава фракции СРЗП в петербургском Заксобрании Марина Шишкина. Сведения об этом она почерпнула из ответа комитета по транспорту на свой поданный ранее запрос.

"Комитет по транспорту сообщил мне, что трамвайная линия по Благодатной улице от Витебского проспекта до Московского проспекта будет выделена бордюрным камнем. Работы проведут в 2029-2033 годах", — написала 11 марта Шишкина в своем Telegram-канале.

Депутат сообщила, что ранее подала в комтранс запрос, касающийся обустройства трамвайных остановок на Благодатной улице. Сейчас пассажиры вынуждены выходить непосредственно на проезжую часть с тремя полосами движения, что уже стало причиной нескольких крупных ДТП, отметила она.

Также комтранс уведомил Шишкину о результатах предварительной оценки существующих на Благодатной улице условий для создания приоритетного движения безрельсового общественного транспорта. Подобное представляется чиновникам целесообразным на отрезке между проспектом Юрия Гагарина и Витебским проспектом в восточном направлении.

Окончательная оценка возможности создания приоритетных полос для общественного транспорта станет возможна по завершении работ по подключению ЗСД к Широтной магистрали скоростного движения с устройством транспортной развязки с Витебским проспектом, сообщили Шишкиной.

Ранее депутат выступила против строительства восьмиэтажного отеля на Петроградской стороне. По ее мнению, облик здания будет выделяться из существующей на улице Красного Курсанта исторической застройки.

Фото: ЗАКС.Ру