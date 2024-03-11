ОЖД закупит 22 локомотива для петербургских депо

В 2024 году Октябрьская железная дорога намерена потратить свыше 13 миллиардов рублей на обновление локомотивного парка, следует из сообщения компании от 11 марта. Всего планируется приобрести 56 локомотивов российского производства, из которых 22 единицы предназначаются для депо Петербурга.

Так, в течение года в депо Петербург-Московский поступит 10 локомотивов ЭП2К. "Это российский серийный магистральный электровоз постоянного тока с конструкционной скоростью 160 км/ч, системой энергоснабжения вагонов поезда предназначен для вождения пассажирских поездов на электрифицированных участках железных дорог", — рассказали в ОЖД.

Еще один пассажирский тепловоз ТЭП70БС поступит в депо Петербург-Варшавский. Наконец, 11 локомотивов ТЭМ18ДМ передадут в депо Петербург-Финляндский.

Прочие 34 локомотива распределят между депо Великие Луки, Волховстрой и Кандалакша.

Ранее стало известно о просьбе Минтранса предоставить 295 миллиардов рублей на выкуп иностранных самолетов. Предположительно, итоговая сумма была сформирована в основном с учетом интересов "Аэрофлота".

Фото: ЗАКС.Ру