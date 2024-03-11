Крашенинников допустил поправки в избирательное законодательство после выборов

После выборов президента избирательное законодательство может претерпеть некоторые изменения, заявил 11 марта глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, поправки могут поступить до начала осени.

"Надо провести анализ компании, где какие были плюсы, минусы. Все равно какие-то шероховатости совершенно неожиданно могут быть", — приводит слова Крашенинникова ТАСС.

Депутат пообещал проработать возможные изменения с членами Центризбиркома. Он уточнил, что в ЦИК уже имеются некоторые предложения на этот счет, однако рассказать об инициативах подробнее он затруднился. "Мы их еще не видели", — объяснил он.

Поступления поправок следует ждать "летом, наверное", добавил Крашенинников.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что более 8,5 миллионов избирателей собрались голосовать онлайн или же не на избирательном участке по месту регистрации. Сам Крашенинников месяцем ранее уже высказывался об изменениях в избирательное законодательство. Он заявил, что внесение поправок непосредственно во время выборов чревато хаосом.

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