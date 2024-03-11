Комфин хочет изменить правила дотации муниципальных выборов

Комитет финансов Петербурга подготовил проект постановления об изменении правил предоставления дотаций муниципальным образованиям. Документ опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте городской администрации.

Согласно документу, в правила вносится новый пункт. В нем сказано, что муниципалитетам размер дотации на проведение выборов можно увеличить в том месяце, в котором должно пройти голосование. Эту сумму позже вычтут из тех денег, которые комфин должен был выплачивать до конца года.

Подать заявление на увеличение дотации надо не позднее 20 числа месяца, который идет перед выборами, сказано в документе ведомства. В заявке местная администрация должна будет указать размер доппотребности и и предложение по суммам сокращения следующих выплат, уточняется в проекте комфина.

Напомним, осенью 2024 года в Петербурга должны пройти выборы в 110 муниципальных образованиях. Ранее комфин распределил дотации на проведение голосований.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру