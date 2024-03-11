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Новости 17:20

Путин учредил звание "Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы"

фото ЗакС политика Путин учредил звание "Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы"

В России ввели почетное звание "Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы РФ". Указ №183 об учреждении звания подписал президент Владимир Путин. Изданный 11 марта документ опубликован на официальном портале правовой информации.

К указу прилагается приложение о новом почетном звании. Претендовать на награждение могут люди, имеющие особые заслуги в исполнении наказаний и вынесении мер пресечения, в подготовке кадров для системы ФСИН и в укреплении правовопорядка внутри нее же.

Второй пункт положения гласит, что госслужащему для получения звания, как правило, потребуется отработать не менее 20 лет в органах и учреждениях пенитенциарной системы.

фото: kremlin.ru


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