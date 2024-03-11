Почти полтора миллиона россиян проголосовали досрочно

За пять последних дней число россиян, проголосовавших на президентских выборах досрочно, удвоилось. Это следует из новейших данных, опубликованных Центризбиркомом.

Опция действует в 39 регионах, включая вновь присоединенные. К утру 11 марта досрочно проголосовало 1 млн 419 тысяч человек. В их число вошли члены экипажей судов, которые в дни голосования будут находиться в плавании.

По состоянию на 6 марта показатель составил почти 740 тысяч человек.

Ранее глава петербургского Горизбиркома Максим Мейксин исключил возможность досрочного голосования в городе.

Фото: ЗАКС.Ру