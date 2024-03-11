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Новости 17:49

Почти полтора миллиона россиян проголосовали досрочно

фото ЗакС политика Почти полтора миллиона россиян проголосовали досрочно

За пять последних дней число россиян, проголосовавших на президентских выборах досрочно, удвоилось. Это следует из новейших данных, опубликованных Центризбиркомом.

Опция действует в 39 регионах, включая вновь присоединенные. К утру 11 марта досрочно проголосовало 1 млн 419 тысяч человек. В их число вошли члены экипажей судов, которые в дни голосования будут находиться в плавании.

По состоянию на 6 марта показатель составил почти 740 тысяч человек. 

Ранее глава петербургского Горизбиркома Максим Мейксин исключил возможность досрочного голосования в городе.

Фото: ЗАКС.Ру


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