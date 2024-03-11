На месте снесенных Гаванских бань разрешили строить жилье

Петербургский Госстройнадзор выдал разрешение на строительство многоэтажного жилого дома в Василеостровском районе. Документ действует до осени 2026 года. Речь идет о пустыре, где раньше находились снесенные Гаванские бани (Гаванская улица, дом 5).

Как пишет "Деловой Петербург", работы будет вести ООО "Специализированный застройщик "Альфа". От девелопера требуется построить за свой счет детский сад как минимум на 150 мест и подарить его городу. В декабре градостроительная комиссия Смольного одобрила план новой многоэтажки, рассчитанной на 88 квартир.

Гаванские бани были снесены зимой 2021 года, что вызвало протесты со стороны местных жителей, градозащитников и ряда депутатов. Примечательно, что тогда же Госстройнадзор счел демонтаж здания со столетней историей незаконным.

фото: люблюпитер, Citywalls.ru