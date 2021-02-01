Госстройнадзор назвал незаконным снос Гаванских бань

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга считает демонтаж дореволюционных бань на Гаванской улице, 5, несанкционированным, следует из комментария пресс-службы ведомства.

В комментарии службы отмечается, что инвестор, который должен возвести на месте объекта жилой дом, не включил проект сноса здания в документацию по новому проекту и не прошёл экспертизу.

"30 января ООО "Специализированный застройщик АЛЬФА" приступил к выполнению демонтажных работ без соответствующего разрешения в нарушение требований законодательства. Служба рассматривает вопрос о привлечении строительной организации к административной ответственности", - высказались о ситуации в петербургском Госстройнадзоре.

Техника приступила к сносу здания ещё в минувшую субботу, 30 января.

Разрушает здание демонтажная компания Springald.

Фото: пресс-служба Смольного