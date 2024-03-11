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Новости 18:43

Бельский поддержал закон о запрете рекламы у иноагентов

фото ЗакС политика Бельский поддержал закон о запрете рекламы у иноагентов

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский высказался в поддержку закона о запрете размещения рекламы на ресурсах иностранных агентов. Об этом спикер написал в своем Telegram-канале 11 марта, в день, когда президент подписал документ. Бельский назвал решение ввести новый запрет для иностранных агентов "100% правильным". 

Спикер также упомянул данные председателя Госдумы Вячеслава Володина, согласно которым иноагенты после вступления закона в силу лишатся от 50% до 80% доходов - по данным за прошлый год это составляет порядка 5 млрд рублей. 

"Цифры внушительные, но меры точно оправданные. Нельзя открывать возможности для пиара, позволять зарабатывать тем, кто тратит свои деньги на рафинированное зло — поддержку бесчинств ВСУ. Все, кто отвернулись от России, не могут кормиться с ее рук", - написал Бельский. 

Напомним, новый закон вводит запрет не только на размещение рекламы на ресурсах иностранных агентов, но и запрещает рекламировать сами ресурсы. В подготовке инициативы поучаствовало почти 400 депутатов Госдумы. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 




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