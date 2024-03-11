Путин подписал закон о запрете рекламы у иноагентов

Закон о запрете размещения рекламы на информационных площадках иностранных агентов получил подпись президента Владимира Путина. Документ опубликован 11 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

Инициатива вносит поправки в ряд действующих федеральных законов.

Помимо запрета на размещение рекламы на принадлежащих иноагентам ресурсах, закон также устанавливает запрет на рекламирование самих подобных ресурсов.

Авторами инициативы выступили немногим менее 400 депутатов Государственной думы, в первом чтении ее приняли 20 февраля, а в итоговом третьем — 28 числа того же месяца. По мнению члена Совета Федерации Владимира Полетаева, закон позволит ограничить попытки извне повлиять на внутренние дела России.

Фото: Kremlin.ru