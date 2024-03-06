Совфед поддержал запрет рекламы у иноагентов

Члены Совета Федерации одобрили 6 марта закон о запрете размещения рекламы на ресурсах иноагентов. Инициатива также предусматривает запрет рекламирования подобных ресурсов.

Первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Полетаев назвал принимаемую норму частью работы по ограничению финансирования граждан, якобы выступающих в России проводниками интересов иностранных государств. "Закон позволит ограничить попытки иностранного вмешательства во внутренние дела Российской Федерации", — передает его слова ТАСС.

Поправки вводят запрет на размещение рекламы на принадлежащих иноагентам информационных площадках в интернете и СМИ. Также запрещается рекламирование подобных ресурсов.

Закон был принят Госдумой в третьем, окончательном чтении 28 февраля. Авторами его выступили 395 депутатов.

Ранее в связи с принятием закона журналистка Екатерина Гордеева* заявила о приостановке своего проекта. Вслед за ней журналист Алексей Пивоваров** передал права на свой новостной Telegram-канал ведущей его редакции.

*Минюст внес Екатерину Гордееву в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Алексея Пивоварова в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру